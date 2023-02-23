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23 февраля, 18:30

Город

"Мой район. Навигатор": гостей фестиваля "Московская Масленица" научат старинному ремеслу

"Мой район. Навигатор": гостей фестиваля "Московская Масленица" научат старинному ремеслу

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Гостей традиционного уличного фестиваля "Московская Масленица" научат старинному ремеслу. Каждый посетитель сможет выковать гвоздь или маленькую подкову своими руками. Мастерские открыты на Тверской площади и на Пушкинской набережной в Парке Горького. Мастер-классы для горожан проводят известные мастера Союза кузнецов России. Всем гостям рассказывают об особенностях художественной ковки и литья, а также об оружейных и ювелирных технологиях. Занятия по кузнечному мастерству будут идти до 26 февраля.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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