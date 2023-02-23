23 февраля, 18:30Город
"Мой район. Навигатор": гостей фестиваля "Московская Масленица" научат старинному ремеслу
Гостей традиционного уличного фестиваля "Московская Масленица" научат старинному ремеслу. Каждый посетитель сможет выковать гвоздь или маленькую подкову своими руками. Мастерские открыты на Тверской площади и на Пушкинской набережной в Парке Горького. Мастер-классы для горожан проводят известные мастера Союза кузнецов России. Всем гостям рассказывают об особенностях художественной ковки и литья, а также об оружейных и ювелирных технологиях. Занятия по кузнечному мастерству будут идти до 26 февраля.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".