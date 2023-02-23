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"Мой район. Навигатор": дом, который построил отец Кутузовского проспекта, отремонтировали

"Мой район. Навигатор": дом, который построил отец Кутузовского проспекта, отремонтировали

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Дом, который построил отец Кутузовского проспекта, отремонтировали. Архитектор Зиновий Розенфельд спроектировал на этой улице десять зданий. Среди них и дом под номером 22. Вместе с Розенфельдом работал зодчий Извеков. У этого дома на Кутузовском уникальный фасад площадью более 20 тысяч квадратных метров. Специалисты его восстановили. На первом этапе мастера очистили плоскости от накопившихся загрязнений, заделали трещины, отремонтировали кирпичную кладку.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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