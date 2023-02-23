"Мой район. Навигатор": реконструкцию Крутицкой набережной завершат до конца года

На Крутицкой набережной до конца года завершат реконструкцию, и у москвичей появится новое место для отдыха и прогулок в центре столицы. Прогулочная зона протянеся от Новоспасского моста до Симоновской набережной. Это пространство можно назвать историческим. Совсем рядом Крутицкое подворье – бывшая резиденция епископов, на месте которой позже основали мужской монастырь.

На обновленной набережной высадят около двухсот видов деревьев, кустарников и цветов. Там сделают уклоны на тротуарах, а возле переходов установят пониженный бортовой камень – для удобства пешеходов. Особенно эти новшества оценят мамы, гуляющие с колясами, и люди с ограниченными возможностями здоровья. Удобнее станет и автомобилистам. После реконструкции для них откроют дорогу с двумя полосами в каждом направлении – добраться до ближайших жилых кварталов и до спорткомплекса "Торпедо" будет проще.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".