22 февраля, 20:00Город
"Мой район. Навигатор": места остановок трамваев изменились у метро "Сокольники"
Возле станции метро "Сокольники" изменились места остановок трамваев. Теперь они расположены ближе к выходу из подземки.
Там обустроили безопасные приподнятые платформы с современными остановками, что повышает комфорт пассажиров с детьми и пожилых людей. Кроме того, горожанам больше не нужно выходить на проезжую часть.
Изменения затронули маршруты трамваем № 4, 7, 13 и 43. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор