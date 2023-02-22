"Мой район. Навигатор": места остановок трамваев изменились у метро "Сокольники"

Возле станции метро "Сокольники" изменились места остановок трамваев. Теперь они расположены ближе к выходу из подземки.

Там обустроили безопасные приподнятые платформы с современными остановками, что повышает комфорт пассажиров с детьми и пожилых людей. Кроме того, горожанам больше не нужно выходить на проезжую часть.

Изменения затронули маршруты трамваем № 4, 7, 13 и 43. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

