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22 февраля, 20:00

Город

"Мой район. Навигатор": места остановок трамваев изменились у метро "Сокольники"

"Мой район. Навигатор": места остановок трамваев изменились у метро "Сокольники"

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Возле станции метро "Сокольники" изменились места остановок трамваев. Теперь они расположены ближе к выходу из подземки.

Там обустроили безопасные приподнятые платформы с современными остановками, что повышает комфорт пассажиров с детьми и пожилых людей. Кроме того, горожанам больше не нужно выходить на проезжую часть.

Изменения затронули маршруты трамваем № 4, 7, 13 и 43. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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