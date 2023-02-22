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22 февраля, 21:20

Транспорт

"Мой район. Навигатор": парковка в Москве будет бесплатной с 23 по 25 февраля

"Мой район. Навигатор": парковка в Москве будет бесплатной с 23 по 25 февраля

Уличные парковки в Москве станут бесплатными в праздничные выходные

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Парковка на всех улицах Москвы будет традиционно бесплатной в праздники. С 23 по 25 февраля автомобилистам не придется платить даже в зонах с тарифами по 380 и 450 рублей в час.

В воскресенье, 26 февраля, столичные парковки будут работать по привычному графику. При этом стоянки со шлагбаумами останутся платными на все праздничные дни.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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