"Мой район. Навигатор": возрождение Южного речного вокзала

Весной 2023 года первые прогулочные суда поплывут от Южного речного вокзала. Он находится на левом берегу Нагатинской поймы. 2,5 года назад в столице полностью реконструировали Северный речной вокзал. Этот успех вдохновил на возрождение Южного.

Там будет не только современный речной вокзал, но и новая зона отдыха. В данный момент специалисты благоустраивают территорию. В первую очередь специалисты приводят в порядок 500-метровую набережную. Там появится пять причалов с павильонами, а также стелы с расписанием судов.

Вдоль набережной установят фонари и лавочки. Их дизайн будет перекликаться с архитектурой павильонов. А около здания вокзала организуют уютную зону ожидания. Там будут пешеходные дорожки и клумбы.

Здание вокзала начали реконструировать в 2021 году, оно уже почти готово. Внутри планируют открыть экспозицию Музея транспорта, а на крыше сделают смотровую площадку. Кроме того, на территории вокзала оборудуют парковки и автобусные остановки.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".