"Мой район. Навигатор": московское метро сократило интервал движения поездов до 80 секунд

Московское метро первым в мире сократило интервал движения поездов до 80 секунд. Мировой рекорд зафиксировали на Кольцевой линии столичного метрополитена: российские поезда оказались быстрее, чем в Париже, Токио, Пекине или Гонконге.

Предыдущее достижение тоже принадлежит метро Москвы. В 2019 году столичный метрополитен первым в мире уменьшил интервал движения поездов метро до 90 секунд. Очередной рекорд стал возможен благодаря новой автоматике и телемеханике движения поездов, сообщили в Дептрансе.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".