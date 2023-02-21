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21 февраля, 21:05

Транспорт

"Мой район. Навигатор": московское метро сократило интервал движения поездов до 80 секунд

"Мой район. Навигатор": московское метро сократило интервал движения поездов до 80 секунд

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Московское метро первым в мире сократило интервал движения поездов до 80 секунд. Мировой рекорд зафиксировали на Кольцевой линии столичного метрополитена: российские поезда оказались быстрее, чем в Париже, Токио, Пекине или Гонконге.

Предыдущее достижение тоже принадлежит метро Москвы. В 2019 году столичный метрополитен первым в мире уменьшил интервал движения поездов метро до 90 секунд. Очередной рекорд стал возможен благодаря новой автоматике и телемеханике движения поездов, сообщили в Дептрансе.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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