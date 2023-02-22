"Мой район. Навигатор": реконструкцию на Крутицкой набережной завершат до конца года

На Крутицкой набережной до конца года завершат реконструкцию, после которой у москвичей появится новое место для отдыха и прогулок в центре столицы. Прогулочная зона протянется от Новоспасского моста до Симоновской набережной.

На обновленной набережной высадят около 200 видов деревьев, кустарников и цветов. Там сделают уклоны на тротуарах, а возле переходов установят пониженный бортовой камень для удобства пешеходов.

Удобнее станет и автомобилистам. После реконструкции для них откроют дорогу с двумя полосами в каждом направлении. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".