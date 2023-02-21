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"Мой район. Навигатор": москвичи заметили распустившиеся почки вербы

"Мой район. Навигатор": москвичи заметили распустившиеся почки вербы

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Москвичи заметили на ветках деревьев белые пушистые горошины. Дело в том, что в парках из-за относительно высокой температуры, которая наблюдалась в начале месяца, распустились почки вербы. Эта примета ассоциируется с приближением тепла, но до весны еще далеко. Набухшим почкам предстоит пережить морозы и осадки.

Почки распустились в парках "Битцевский лес", "Покровское-Стрешнево" и в заказнике "Долгие пруды". Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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