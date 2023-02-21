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21 февраля, 00:00

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"Мой район. Навигатор": в Москве насчитывается более тысячи уличных часов

"Мой район. Навигатор": в Москве насчитывается более тысячи уличных часов

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В Москве насчитывается более тысячи уличных часов. Все они питаются от столичной системы освещения, также у них есть собственные аккумуляторы, которых хватает на 72 часа работы. Кроме того, все уличные часы в Москве оснащены системой коррекции ГЛОНАСС. Она каждый час устанавливает связь со спутником, устраняя неточности во времени.

Самые знаменитые уличные часы расположены на Спасской башне Московского кремля. Куранты занимают целых три этажа. Их вес – 25 тонн, а стрелки переводятся вручную. Гигантские часы на фасаде МГУ – еще одна визитная карточка столицы. Четыре огромных циферблата смотрят во все стороны света. Это одни из самых крупных часов в Европе. Так, длина минутной стрелки превышает четыре метра.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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