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"Мой район. Навигатор": на Кутузовском проспекте отремонтировали дом № 22

"Мой район. Навигатор": на Кутузовском проспекте отремонтировали дом № 22

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Дом, который построил "отец" Кутузовского проспекта, отремонтировали. Архитектор Зиновий Розенфельд спроектировал на этой улице 10 зданий. Среди них – дом № 22.

У этого дома на Кутузовском проспекте уникальный фасад площадью более 20 тысяч квадратных метров. Специалисты его восстановили. На первом этапе мастера очистили плоскости от накопившихся загрязнений, заделали трещины, отремонтировали кирпичную кладку. В финале мастера обновили штукатурку и покрасили фасад.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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