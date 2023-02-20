"Мой район. Навигатор": на Кутузовском проспекте отремонтировали дом № 22

Дом, который построил "отец" Кутузовского проспекта, отремонтировали. Архитектор Зиновий Розенфельд спроектировал на этой улице 10 зданий. Среди них – дом № 22.

У этого дома на Кутузовском проспекте уникальный фасад площадью более 20 тысяч квадратных метров. Специалисты его восстановили. На первом этапе мастера очистили плоскости от накопившихся загрязнений, заделали трещины, отремонтировали кирпичную кладку. В финале мастера обновили штукатурку и покрасили фасад.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".