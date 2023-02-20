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"Мой район. Навигатор": в Москве оптимизируют маршруты наземного транспорта к открытию БКЛ

"Мой район. Навигатор": в Москве оптимизируют маршруты наземного транспорта к открытию БКЛ

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К открытию Большой кольцевой линии метро в Москве оптимизируют маршруты наземного транспорта. Например, от станции метро "Сокольники" запустят новый маршрут с604. Он пройдет через станцию "Электрозаводская" до "Семеновской".

У трамвайных маршрутов № 4, 7 и 13 добавятся новые остановки. Кроме того, уменьшится интервал движения автобусов и электробусов. Транспорт также будет подъезжать ближе к метро.

Для москвичей открытие БКЛ – долгожданное событие. Новая линия разгрузит другие линии метро на четверть, станут свободнее и автодороги. Горожане смогут экономить в поездках до 45 минут в день. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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