"Мой район. Навигатор": в Москве оптимизируют маршруты наземного транспорта к открытию БКЛ

К открытию Большой кольцевой линии метро в Москве оптимизируют маршруты наземного транспорта. Например, от станции метро "Сокольники" запустят новый маршрут с604. Он пройдет через станцию "Электрозаводская" до "Семеновской".

У трамвайных маршрутов № 4, 7 и 13 добавятся новые остановки. Кроме того, уменьшится интервал движения автобусов и электробусов. Транспорт также будет подъезжать ближе к метро.

Для москвичей открытие БКЛ – долгожданное событие. Новая линия разгрузит другие линии метро на четверть, станут свободнее и автодороги. Горожане смогут экономить в поездках до 45 минут в день. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".