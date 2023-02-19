"Мой район. Навигатор": территория ЗИЛа меньше становится похожей на промзону

Территория ЗИЛа меньше становится похожей на промзону. На этом месте уже существует жилой комплекс и необходимая инфраструктура, набережная, технопарк, кроме того, строятся дороги.

В следующем году от бывшей промзоны ЗИЛ начнет работать Троицкая линия столичного метрополитена, которая протянется до ТиНАО.

"Вокруг первой очереди Троицкой линии проживают около миллиона человек. Сегодня идут активные работы на всех 11 станциях. Окончание работ запланировано на конец 2024 года", – сказал Сергей Собянин.

На станции "ЗИЛ" стройка идет в сама разгаре. Метростроевцы планируют проложить необходимые тоннели к лету.

Станция "ЗИЛ" превратится в крупный транспортно-пересадочный узел.

Кроме того, мост через затон Новинки специалисты возведут до конца текущего года.