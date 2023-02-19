Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 18:25

Город

"Мой район. Навигатор": территория ЗИЛа меньше становится похожей на промзону

"Мой район. Навигатор": территория ЗИЛа меньше становится похожей на промзону

"Мой район. Навигатор": трамваи снова стали следовать от "Авиамоторной" до "Семеновской"

"Мой район. Навигатор": в 2023 году в Москве завершат ряд дорожных проектов

Собянин рассказал о возможности высадить в Москве дерево после рождения ребенка

Более 50 видов блинов готовят на площадках фестиваля "Московская масленица"

В МЧС России напомнили о правилах безопасности на льду

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об истории здания московской ссудной казны

"Мой район. Навигатор": Парк Горького пригласил москвичей подготовиться к беговому сезону

"Мой район. Навигатор": дворец спорта "Некрасовка" откроется летом

Собянин: единый читательский билет дает москвичам возможность выбора из 15 млн книг

Территория ЗИЛа меньше становится похожей на промзону. На этом месте уже существует жилой комплекс и необходимая инфраструктура, набережная, технопарк, кроме того, строятся дороги.

В следующем году от бывшей промзоны ЗИЛ начнет работать Троицкая линия столичного метрополитена, которая протянется до ТиНАО.

"Вокруг первой очереди Троицкой линии проживают около миллиона человек. Сегодня идут активные работы на всех 11 станциях. Окончание работ запланировано на конец 2024 года", – сказал Сергей Собянин.

На станции "ЗИЛ" стройка идет в сама разгаре. Метростроевцы планируют проложить необходимые тоннели к лету.

Станция "ЗИЛ" превратится в крупный транспортно-пересадочный узел.

Кроме того, мост через затон Новинки специалисты возведут до конца текущего года.

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика