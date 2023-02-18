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18 февраля, 14:00

Спорт

"Мой район. Навигатор": Парк Горького пригласил москвичей подготовиться к беговому сезону

"Мой район. Навигатор": Парк Горького пригласил москвичей подготовиться к беговому сезону

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Парк Горького приглашает всех желающих подготовиться к беговому сезону. Тренировки проходят дважды в день по понедельникам, четвергам и пятницам. Можно зарядиться бодростью в 9 утра или же в прийти в парк вечером после работы.

Занятия для москвичей бесплатные. Профессиональные тренеры Алексей Бордаков и Григорий Степанов помогут легкоатлетам-любителям научиться правильной технике бега. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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