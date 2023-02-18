Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

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18 февраля, 12:45

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"Мой район. Навигатор": дворец спорта "Некрасовка" откроется летом

"Мой район. Навигатор": дворец спорта "Некрасовка" откроется летом

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Дворец спорта "Некрасовка" почти готов. Уже летом он распахнет свои двери для москвичей. Строящийся спорт-комплекс станет настоящим центром притяжения для жителей густонаселенного района.

В нем появятся ледовая арена, бассейн и современные тренировочные залы. Горожане смогут заниматься здесь хоккеем, шахматами, единоборствами, гимнастикой. В здании также оборудуют залы для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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