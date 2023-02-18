"Мой район. Навигатор": дворец спорта "Некрасовка" откроется летом

Дворец спорта "Некрасовка" почти готов. Уже летом он распахнет свои двери для москвичей. Строящийся спорт-комплекс станет настоящим центром притяжения для жителей густонаселенного района.

В нем появятся ледовая арена, бассейн и современные тренировочные залы. Горожане смогут заниматься здесь хоккеем, шахматами, единоборствами, гимнастикой. В здании также оборудуют залы для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".