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"Мой район. Навигатор": фестиваль "Московская масленица" начался в столице

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Фестиваль "Московская Масленица" продлится до 26 февраля

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В столице стартовал фестиваль "Московская масленица". Там работают 23 площадки как в центре, так и в спальных районах города. На мероприятиях можно будет попробовать более 50 видов блинов. В числе рецептов есть не только традиционные, но и аналоги, представленные в кухнях разных народов России.

Часть площадок расположены в жилых районах столицы, а центром фестиваля станет Парк Горького. Также мероприятия пройдут на Площади Революции и в сквере у Гольяновского пруда.

Фестиваль продлится до 26 февраля, горожане смогут посетить около 250 кулинарных шоу и мастер-классов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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