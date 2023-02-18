"Мой район. Навигатор": фестиваль "Московская масленица" начался в столице

В столице стартовал фестиваль "Московская масленица". Там работают 23 площадки как в центре, так и в спальных районах города. На мероприятиях можно будет попробовать более 50 видов блинов. В числе рецептов есть не только традиционные, но и аналоги, представленные в кухнях разных народов России.

Часть площадок расположены в жилых районах столицы, а центром фестиваля станет Парк Горького. Также мероприятия пройдут на Площади Революции и в сквере у Гольяновского пруда.

Фестиваль продлится до 26 февраля, горожане смогут посетить около 250 кулинарных шоу и мастер-классов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.