"Мой район. Навигатор": специалисты отреставрируют особняк в Кривоколенном переулке

Специалисты отреставрируют особняк в Кривоколенном переулке. Это по-прежнему жилой дом, который построили в XIX веке. После особняк выкупили предприниматели-ювелиры Фроловы, они достроили еще один корпус и сдали весь дом художнику Василию Поленову.

Уникальное здание отреставрируют по современной технологии. В порядок приведут фасад, подъезды, обновят все инженерные системы. Специалисты тщательно изучают архивные материалы и эскизы дома.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".