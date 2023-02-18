Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:30

Город

"Мой район. Навигатор": специалисты отреставрируют особняк в Кривоколенном переулке

"Мой район. Навигатор": специалисты отреставрируют особняк в Кривоколенном переулке

"Мой район. Навигатор": капремонт музыкального фонтана в музее-заповеднике "Царицыно"

Московские коммунальщики рассказали о своей работе в столичном районе Зябликово

Новости часа: МИД РФ рассказал о действиях в рамках зерновой сделки

"Жизнь в большом городе": оперативные службы города

Новости часа: поезда не будут останавливаться на Рижском вокзале с 1 марта

Новости часа: Путин подписал закон о соцподдержке вдов и вдовцов ветеранов боевых действий

Фестиваль "Московская Масленица" продлится до 26 февраля

Новости часа: Путин и Лукашенко начали переговоры в Ново-Огареве

The City: фестиваль "Московская Масленица" открылся на 23 площадках в столице

Специалисты отреставрируют особняк в Кривоколенном переулке. Это по-прежнему жилой дом, который построили в XIX веке. После особняк выкупили предприниматели-ювелиры Фроловы, они достроили еще один корпус и сдали весь дом художнику Василию Поленову.

Уникальное здание отреставрируют по современной технологии. В порядок приведут фасад, подъезды, обновят все инженерные системы. Специалисты тщательно изучают архивные материалы и эскизы дома.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика