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17 февраля, 22:50

Город

"Мой район. Навигатор": капремонт музыкального фонтана в музее-заповеднике "Царицыно"

"Мой район. Навигатор": капремонт музыкального фонтана в музее-заповеднике "Царицыно"

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В музее-заповеднике "Царицыно" проводят капитальный ремонт музыкального светодинамического фонтана. Это одна из самых известных достопримечательностей столицы. Там началась облицовка чаши фонтана. Рабочим предстоит заменить более двух тысяч квадратных метров гранита, свыше четырех тысяч светильников, сотни форсунок, десятки насосов и километры подводных кабелей.

После капитального ремонта фонтан сможет создавать практически неограниченное количество художественных композиций. В нем полностью поменяют акустику, а также системы управления, электро- и водоснабжения.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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