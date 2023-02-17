"Мой район. Навигатор": участок Некрасовской линии столичного метро закрыли на три дня

Участок Некрасовской линии метро закрыли на три дня из-за подготовки к открытию БКЛ. Поезда не будут ходить между станциями "Электрозаводская" и "Нижегородская" вплоть до 19 февраля.

Пассажиры могут воспользоваться другими линиями столичного метро, наземным транспортом или бесплатным автобусом № 032 от станций "Авиамоторная", "Семеновская". Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".