"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о доме с прозвищем "аккордеон"

А вы знаете, что один из домов в Москве имеет прозвище "аккордеон"? И никакого отношения к музыке это здание не имеет.

Речь идет о многоэтажке на Ленинградском проспекте, 27. Дом, еще известный как "ажурный" или "кружевной", по своей форме напоминает духовой музыкальный инструмент. Здание возвели в 1940 году по проекту архитекторов Андрея Бурова и Бориса Блохина.

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