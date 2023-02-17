"Мой район. Навигатор": трамваи запустили по Госпитальной площади

По Госпитальной площади вновь поехали трамваи. Это долгожданное событие для жителей сразу девяти районов, которые и связали трамвайные маршруты.

Их снова пустили от станции метро "Авиамоторная" до "Семеновской". Трамвайную линию на этом участке закрыли осенью 2019 года, чтобы построить крупнейший на востоке столицы ТПУ. Через Госпитальную площадь теперь едут трамваи № 32 и 46.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.