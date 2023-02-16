Участок Некрасовской линии закроют с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 20:05

Город

"Мой район. Навигатор": развитие территории бывшего автозавода "ЗИЛ"

"Мой район. Навигатор": развитие территории бывшего автозавода "ЗИЛ"

Новости часа: ВСУ повредили объекты инфраструктуры в Петровском районе Донецка

Столичный Дептранс напомнил о закрытии участка Некрасовской линии с 17 по 19 февраля

Новости часа: кабмин заключил контракты с предприятиями авиапрома для обновления парка

Маршруты автобусов изменят в районе станции метро "Калужская"

Собянин рассказал о реализации программы реновации в Красносельском районе столицы

Москвичам напомнили о закрытии участка Некрасовской линии с 17 по 19 февраля

Новости часа: ПВО РФ сбила украинский вертолет Ми-8 и 20 беспилотников в зоне СВО

Движение на участке Некрасовской линии метро временно закроют 17–19 февраля

Новости часа: украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 155 мм

Новый современный городской район на месте бывшего автозавода – территория ЗИЛа все меньше похожа на промзону. На этом месте уже существует жилой комплекс и необходимая инфраструктура, набережные, технопарк, а также строятся дороги.

В 2024 году от станции метро "ЗИЛ" поедет новая Троицкая линия, которая протянется до ТиНАО. После запуска ветки будущая платформа сможет принимать более 15 тысяч пассажиров в сутки.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика