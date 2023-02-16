"Мой район. Навигатор": развитие территории бывшего автозавода "ЗИЛ"

Новый современный городской район на месте бывшего автозавода – территория ЗИЛа все меньше похожа на промзону. На этом месте уже существует жилой комплекс и необходимая инфраструктура, набережные, технопарк, а также строятся дороги.

В 2024 году от станции метро "ЗИЛ" поедет новая Троицкая линия, которая протянется до ТиНАО. После запуска ветки будущая платформа сможет принимать более 15 тысяч пассажиров в сутки.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".