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Культура

"Мой район. Навигатор": "Иллюзион" покажет ретроспективу фильмов о творчестве Артемьева

"Мой район. Навигатор": "Иллюзион" покажет ретроспективу фильмов о творчестве Артемьева

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Кинотеатр "Иллюзион" с 17 по 20 февраля приглашает на ретроспективу фильмов, посвященную творчеству композитора Эдуарда Артемьева.

Артемьев – один из первых в советском союзе работал в жанре электронной музыки. В его лиричных и загадочных мелодиях звучали не только человеческие чувства, но и музыка космоса, Вселенной. Эдуард Артемьев много писал для кино, работал с Михалковым, Кончаловским, Тарковским, Шахназаровым. Его мелодии всегда становились неотъемлемой частью кинолент.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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