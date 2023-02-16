"Мой район. Навигатор": Мосприрода организует мероприятие по случаю Дня орнитолога

Какие птицы прилетают на зимовку в Москву, как пернатые выбирают себе пару и бывают ли у них измены? Все подробности расскажут на птичьем слете, который проводит Мосприрода по случаю дня орнитолога, который отмечают 19 февраля.

Для любителей птиц в Москве раздолье, ведь в столице можно встретить почти 300 видов пернатых. Около 100 улетают на зимовку. Но есть и те, которые наоборот прилетают с севера зимовать в Москву. Узнать эти и другие любопытные факты о птицах можно на экологическом марафоне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

