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15 февраля, 22:45

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"Мой район. Навигатор": завершился капремонт дома, где жил Сергей Есенин

"Мой район. Навигатор": завершился капремонт дома, где жил Сергей Есенин

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Дом, в котором жил поэт Сергей Есенин теперь выглядит также, как в начале XX века. Здание во 2-м Павловском переулке привели в порядок по программе капитального ремонта.

Главной задачей специалистов было восстановить исторический портрет старинного дома, поэтому особое внимание уделили реставрации фасада. Ему вернули исторический кремово-бежевый цвет. Кроме того, специалисты заменили все инженерные коммуникации в здании, отремонтировали подвал и кровлю.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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