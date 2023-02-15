"Мой район. Навигатор": масштабные дорожные проекты в столице завершат в 2023 году

В этом году в столице реализуют масштабные дорожные проекты – полностью завершат работы над Московским скоростным диаметром, Южной рокадой, а также реконструируют ключевые развязки на МКАД. Это означает, что откроется Четвертое транспортное кольцо.

Его основной участок – Московский скоростной диаметр. Он пройдет от Бусиновской развязки на севере города до Косинской эстакады на востоке и до Варшавского шоссе на юге. Это первая скоростная дорога в столице, которая позволит проехать Москву практически насквозь всего за 40 минут.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".