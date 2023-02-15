"Мой район. Навигатор": москвичей пригласили подготовиться к беговому сезону

Парк Горького приглашает всех желающих подготовиться к беговому сезону. Тренировки проходят дважды в день по понедельникам, четвергам и пятницам. Можно зарядиться бодростью в 9:00 или же в прийти в парк в 19:00 после работы.

Занятия для москвичей бесплатные. Профессиональные тренеры Алексей Бордаков и Григорий Степанов помогут легкоатлетам-любителям научиться правильной технике бега или подготовиться к масштабным соревнованиям, например, к Московскому марафону.

Записаться на тренировки можно на сайте Парка Горького. На утренней тренировке людей меньше – побегать в начале дня собираются около 30 человек, а на вечерние занятия желающих в два раза больше. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".