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"Мой район. Навигатор": москвичей пригласили подготовиться к беговому сезону

"Мой район. Навигатор": москвичей пригласили подготовиться к беговому сезону

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Парк Горького приглашает всех желающих подготовиться к беговому сезону. Тренировки проходят дважды в день по понедельникам, четвергам и пятницам. Можно зарядиться бодростью в 9:00 или же в прийти в парк в 19:00 после работы.

Занятия для москвичей бесплатные. Профессиональные тренеры Алексей Бордаков и Григорий Степанов помогут легкоатлетам-любителям научиться правильной технике бега или подготовиться к масштабным соревнованиям, например, к Московскому марафону.

Записаться на тренировки можно на сайте Парка Горького. На утренней тренировке людей меньше – побегать в начале дня собираются около 30 человек, а на вечерние занятия желающих в два раза больше. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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