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"Мой район. Навигатор": москвичей пригласили в Музей космонавтики

"Мой район. Навигатор": москвичей пригласили в Музей космонавтики

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Музей космонавтики приглашает в гости жителей и гостей столицы. На этой неделе известный путешественник Вадим Мамонтов расскажет об Арктике. Он поделится информацией об особенностях этого региона и даст полезные советы тем, кто захочет лично посетить неприветливый край. Эта лекция 16 февраля откроет цикл "Время первых", который музей проводит вместе с Русским географическим обществом.

Встречи с ученым-географом, испытателем космической техники, режиссером-документалистом и другими людьми будут проходить раз в месяц. Цикл рассчитан на целый год. Посетить их можно бесплатно, для этого необходимо заранее зарегистрироваться на сайте Музея космонавтики.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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