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Новости

14 февраля, 23:00

Общество

"Мой район. Навигатор": в Гидрометцентре рассказали о погоде в столице

"Мой район. Навигатор": в Гидрометцентре рассказали о погоде в столице

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"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 15 февраля

Москвичей ждут февральские морозы. К концу недели заметно похолодает, рассказали в Гидрометцентре. Температура опустится до -13 градусов ночью, а днем будет -6 градусов. Это ниже климатической нормы. Дальше периоды похолодания и потепления будут чередоваться, пока весна окончательно не вступит в свои права.

Синоптики пообещали, что в Центральной России это случится не раньше апреля. При этом в марте температура воздуха будет на 3–4 градуса выше нормы. В первой декаде апреля уже установится стабильно теплая погода.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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