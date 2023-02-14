"Мой район. Навигатор": дворец спорта "Некрасовка" откроется летом 2023 года

Дворец спорта "Некрасовка" откроется летом 2023 года. Строящийся спорткомплекс станет центром притяжения для жителей густонаселенного одноименного района. На данный момент в районе с населением около 100 тысяч человек нет ни одного крупного спортивного учреждения.

В центре появятся ледовая арена, бассейн и современные тренировочные залы. Горожане смогут заниматься здесь хоккеем, шахматами, единоборствами, гимнастикой.

В здании также оборудуют залы для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта, а также скейт-парк. А на прилегающей территории откроются площадки для футбола, волейбола и баскетбола.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".