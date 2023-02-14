02:40Спорт
"Мой район. Навигатор": дворец спорта "Некрасовка" откроется летом 2023 года
Дворец спорта "Некрасовка" откроется летом 2023 года. Строящийся спорткомплекс станет центром притяжения для жителей густонаселенного одноименного района. На данный момент в районе с населением около 100 тысяч человек нет ни одного крупного спортивного учреждения.
В центре появятся ледовая арена, бассейн и современные тренировочные залы. Горожане смогут заниматься здесь хоккеем, шахматами, единоборствами, гимнастикой.
В здании также оборудуют залы для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта, а также скейт-парк. А на прилегающей территории откроются площадки для футбола, волейбола и баскетбола.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".