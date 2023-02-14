"Мой район. Навигатор": электротрамвай "Пресня" начали тестировать на Москве-реке

Электротрамвай "Пресня" начали тестировать на Москве-реке, у причала "Киевский". Специалистам надо понять, как судно поведет себя в зимних условиях, ведь после запуска оно будет курсировать круглый год.

Специалисты проверят надежность и безопасность "Пресни". В первую очередь внимание уделят управлению и швартовке. Ранее подобные испытания прошли суда "Сетунь", "Синичка" и "Филька".

На водном транспорте в 2023 году в столице возобновятся регулярные пассажирские перевозки – впервые после семнадцатилетнего перерыва. Всего в рейс выйдет 21 судно.

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