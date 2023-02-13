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Транспорт

"Мой район. Навигатор": москвичи выбрали названия семи строящимся станциям метро

"Мой район. Навигатор": москвичи выбрали названия семи строящимся станциям метро

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Москвичи выбрали названия семи будущим станциям метро. Платформы нарекли по названиям районов или значимых мест, которые находятся поблизости. Голосование проходило на портале "Активный гражданин".

На строящейся Троицкой линии появятся станции "Троицк" и "Корниловская", на Бирюлевской – "Остров Мечты" и "Бирюлево". На Рублево-Архангельской линии откроют "Бульвар Генерала Карбышева", а на Солнцевской – "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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