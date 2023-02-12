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12 февраля, 17:50

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"Мой район. Навигатор": Средний и Нижний Лианозовские пруды благоустроят в 2023 году

"Мой район. Навигатор": Средний и Нижний Лианозовские пруды благоустроят в 2023 году

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Еще в начале прошлого века москвичи любили кататься на лодках по живописным Лианозовским прудам. До сих пор это одно из самых любимых развлечений горожан.

Для того, чтобы отдых был безопасным и приятным, за водоемами необходимо следить. Лианозовские пруды – Средний и Нижний – в этом году приведут в порядок.

А всего очищать и ремонтировать береговые укрепления в этом году будут на 11 городских водоемах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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