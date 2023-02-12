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12 февраля, 16:10

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"Мой район. Навигатор": спецпроект запустили в Пушкинском музее

"Мой район. Навигатор": спецпроект запустили в Пушкинском музее

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Музей имени Пушкина приглашает поучаствовать в увлекательном исследовании. К 200-летию со дня рождения археолога Генриха Шлимана в музее запустили специальный проект "Шлиман. Троя рядом".

Авторы проекта в Пушкинском музее предлагают посетителям самостоятельно соотнести факты, архивные документы, мнения и изучить судьбу этого уникального человека. Над проектом работали участники молодежных программ, археологи и научные сотрудники Пушкинского музея.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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