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12 февраля, 08:20

Транспорт

"Мой район. Навигатор": станцию "Беговую" МЦД-1 реконструируют

"Мой район. Навигатор": станцию "Беговую" МЦД-1 реконструируют

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Станцию "Беговую" МЦД-1 полностью обновят: появится современный ТПУ, который соединит два центральных диаметра и одноименную платформу метро.

На "Беговой", где проходят пути МЦД-1, сейчас начали демонтировать старые платформы и строить вестибюль. Его оборудуют лифтами и эскалаторами. Несмотря на работы, электрички продолжают следовать как обычно, для пассажиров есть временные платформы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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