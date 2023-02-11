Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:05

Город

"Мой район. Навигатор": застройка бывшей промзоны "Братцево"

"Мой район. Навигатор": застройка бывшей промзоны "Братцево"

"Мой район. Навигатор": реставраторы нашли ранее неизвестную живопись в Бахрушинском музее

"Мой район. Навигатор": реконструкция развязки МКАД – Верхние Поля завершится в 2023 году

"Мой район. Навигатор": москвичам показали крышу Старика Хоттабыча

The City: чем заняться на выходных

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали историю концерна "Бабаевский"

"Мой район. Навигатор": в Москве в 2023 году закупят свыше 56 тыс малых архитектурных форм

"Мой район. Навигатор": зону отдыха обустроили на окраине Битцевского леса

Москвичи продолжают нести вещи для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии

Собянин рассказал, как цифровизация медицины помогает врачам и молодым родителям

Новостройки, технопарк, красивая набережная – все это построили на месте промышленной зоны "Братцево". На территории бывшего завода строительных конструкций недавно завершили реорганизацию заброшенного в 1990-е годы участка. Теперь это одно из самых современных и ярких мест в Головинском районе.

В шесть жилых корпусов уже въехали новоселы, а седьмой ввели в эксплуатацию. На территории открылись технопарк, торговая галерея с магазинами, кафе и ресторанами. Кроме того, в порядок привели Головинский канал с набережной. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика