"Мой район. Навигатор": застройка бывшей промзоны "Братцево"

Новостройки, технопарк, красивая набережная – все это построили на месте промышленной зоны "Братцево". На территории бывшего завода строительных конструкций недавно завершили реорганизацию заброшенного в 1990-е годы участка. Теперь это одно из самых современных и ярких мест в Головинском районе.

В шесть жилых корпусов уже въехали новоселы, а седьмой ввели в эксплуатацию. На территории открылись технопарк, торговая галерея с магазинами, кафе и ресторанами. Кроме того, в порядок привели Головинский канал с набережной. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".