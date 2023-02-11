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"Мой район. Навигатор": реконструкция развязки МКАД – Верхние Поля завершится в 2023 году

"Мой район. Навигатор": реконструкция развязки МКАД – Верхние Поля завершится в 2023 году

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"Клеверные" развязки уходят в прошлое! Одну из последних – на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля – сейчас перестраивают.

Такие устаревшие развязки плохо справляются с большим потоком транспорта, там постоянно образуются пробки. Реконструкция завершится уже в этом году. Это часть масштабной программы модернизации кольцевой автодороги. В будущем эта развязка соединит между собой МКАД и Южную рокаду.

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Сюжет: "Мой район"
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