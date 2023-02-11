16:20Город
"Мой район. Навигатор": реконструкция развязки МКАД – Верхние Поля завершится в 2023 году
"Клеверные" развязки уходят в прошлое! Одну из последних – на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля – сейчас перестраивают.
Такие устаревшие развязки плохо справляются с большим потоком транспорта, там постоянно образуются пробки. Реконструкция завершится уже в этом году. Это часть масштабной программы модернизации кольцевой автодороги. В будущем эта развязка соединит между собой МКАД и Южную рокаду.
Программа: Мой район. Навигатор