"Мой район. Навигатор": реконструкция развязки МКАД – Верхние Поля завершится в 2023 году

"Клеверные" развязки уходят в прошлое! Одну из последних – на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля – сейчас перестраивают.

Такие устаревшие развязки плохо справляются с большим потоком транспорта, там постоянно образуются пробки. Реконструкция завершится уже в этом году. Это часть масштабной программы модернизации кольцевой автодороги. В будущем эта развязка соединит между собой МКАД и Южную рокаду.