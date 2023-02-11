"Мой район. Навигатор": москвичам показали крышу Старика Хоттабыча

А вы знаете, с крыши какой московской гостиницы взлетал ковер-самолет? Полет советского пионера Вольки Костылькова и выпущенного им из тысячелетнего заточения джинна Гассана Абдуррахмана ибн Хоттаба начинается в гостинице "Пекин". С ее крыши открывается великолепный вид на Москву. Здание – памятник архитектуры и яркий пример сталинского классицизма, его построили в 1939 году. И гостиница там располагается до сих пор.

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