04:05Общество
"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали историю концерна "Бабаевский"
Где в Москве можно было отведать "Утиные носы" и "Кошачьи язычки"? Сладости с такими названиям продавались на фабрике Ивана Абрикосова, которая появилась на Малой Красносельской улице в 1880 году.
На четырех гектарах в развивающемся промышленном районе заработали шоколадная, пастилочная, карамельная, конфетная и бисквитная мастерские. Фабрика быстро нарастила обороты: ежегодно выпускала около 850 тонн конфет.
После революции производство национализировали. Там открылась кондитерская фабрика № 2. Через несколько лет ей присвоили имя большевика Петра Бабаева – именно так началась история крупнейшего кондитерского концерна "Бабаевский".
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".