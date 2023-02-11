"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали историю концерна "Бабаевский"

Где в Москве можно было отведать "Утиные носы" и "Кошачьи язычки"? Сладости с такими названиям продавались на фабрике Ивана Абрикосова, которая появилась на Малой Красносельской улице в 1880 году.

На четырех гектарах в развивающемся промышленном районе заработали шоколадная, пастилочная, карамельная, конфетная и бисквитная мастерские. Фабрика быстро нарастила обороты: ежегодно выпускала около 850 тонн конфет.

После революции производство национализировали. Там открылась кондитерская фабрика № 2. Через несколько лет ей присвоили имя большевика Петра Бабаева – именно так началась история крупнейшего кондитерского концерна "Бабаевский".

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