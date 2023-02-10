Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 23:00

Город

"Мой район. Навигатор": зону отдыха обустроили на окраине Битцевского леса

"Мой район. Навигатор": зону отдыха обустроили на окраине Битцевского леса

Москвичи продолжают нести вещи для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии

Собянин рассказал, как цифровизация медицины помогает врачам и молодым родителям

Собянин рассказал о развитии Ховрина как о примере работы программы "Мой pайон"

Более 200 предприятий пищевой промышленности представили продукцию на "Продэкспо–2023"

"Жизнь в большом городе": авторынок

Собянин рассказал о развитии Ховрина как о примере работы программы "Мой pайон"

Посольство Турции в Москве начало принимать гумпомощь для пострадавших от землетрясения

Собянин: на примере района Ховрино хорошо видны результаты программы "Мой район"

Новости часа: российская экономика перейдет к росту в середине 2023 года

На окраине Битцевского леса, районе улицы Академика Янгеля обустроили зону отдыха "Место встреч". Раньше там находились гаражи, а теперь на облагороженной территории появились пункт проката спортинвентаря, велодорожка и детские площадки.

Также на территории зоны отдыха возвели большую сцену с амфитеатром. В теплое время года там можно будет смотреть кино или проводить концерты.

Подобные зоны отдыха сделали вокруг всего парка, что позволяет горожанам активно проводить время, не нарушая покой обитателей леса. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика