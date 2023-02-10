"Мой район. Навигатор": зону отдыха обустроили на окраине Битцевского леса

На окраине Битцевского леса, районе улицы Академика Янгеля обустроили зону отдыха "Место встреч". Раньше там находились гаражи, а теперь на облагороженной территории появились пункт проката спортинвентаря, велодорожка и детские площадки.

Также на территории зоны отдыха возвели большую сцену с амфитеатром. В теплое время года там можно будет смотреть кино или проводить концерты.

Подобные зоны отдыха сделали вокруг всего парка, что позволяет горожанам активно проводить время, не нарушая покой обитателей леса. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

