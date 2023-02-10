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Культура

"Мой район. Навигатор": Пушкинский музей запустил проект в честь 200-летия Шлимана

"Мой район. Навигатор": Пушкинский музей запустил проект в честь 200-летия Шлимана

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Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина к 200-летию со дня рождения археолога Генриха Шлимана запустил специальный проект "Шлиман. Троя рядом". До сих пор историки спорят, что именно сделал Шлимен: одни утверждают, что он явил миру легендарную Трою, другие считают, что ученый ее разрушил.

Авторы проекта в Пушкинском музее не придерживаются какой-то одной точки зрения, а предлагают посетителям самостоятельно соотнести факты, архивные документы, мнения и изучить судьбу этого уникального человека. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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