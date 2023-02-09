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09 февраля, 22:55

Транспорт

"Мой район. Навигатор": станцию "Беговая" превратят в современный ТПУ

"Мой район. Навигатор": станцию "Беговая" превратят в современный ТПУ

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Пассажиры скоро не узнают железнодорожную станцию "Беговая". Ее полностью обновят и превратят в современный транспортно-пересадочный узел, который соединит два Московских центральных диаметра и одноименную станцию метро.

На "Беговой", где проходят пути МЦД-1, сейчас начали демонтировать старые платформы и строить вестибюль. Его оборудуют лифтами и эскалаторами. Несмотря на работы, электрички продолжают следовать как обычно, для пассажиров есть временные платформы.

После реконструкции "Беговая" станет кросс-платформенной станцией: на одной из платформ можно будет пересесть с первого диаметра на будущий четвертый. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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