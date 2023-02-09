"Мой район. Навигатор": горожанам рассказали о павильоне "Ластоногие" Московского зоопарка

Павильон "Ластоногие" открылся в Московском зоопарке в прошлом году и уже стал одним из самых любимых у посетителей. Он представляет из себя трехэтажное здание с комплексом из пяти бассейнов.

Иллюминаторы позволяют смотреть на животных совсем близко. Кроме моржей Ронда, Рая и Чопа, в павильоне живут сивучи, морские зайцы и котики. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

