"Мой район. Навигатор": в Москве приведут в порядок Лианозовские пруды

В Москве в этом году приведут в порядок Лианозовские пруды. Еще в начале прошлого века горожане любили кататься по ним на лодках, до сих пор это одно из самых любимых развлечений москвичей.

Всего в 2023 году в столице очистят и отремонтируют 11 водоемов. Так, в Лефортовском парке уже начались работы по реабилитации каскада прудов. Главная задача специалистов – улучшить экологический баланс и сохранить их внешний облик.

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