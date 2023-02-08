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08 февраля, 22:55

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"Мой район. Навигатор": в Москве отреставрировали фасад дома Жолтовского

"Мой район. Навигатор": в Москве отреставрировали фасад дома Жолтовского

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На Смоленской площади в центре Москвы отреставрировали фасад знаменитого дома Жолтовского. Это здание москвичи прозвали "Домом с башенкой". Он был построен в начале пятидесятых годов прошлого века по проекту одного из самых выдающихся архитекторов СССР Ивана Жолтовского.

Дом на Смоленской площади напоминает итальянское палаццо: здесь и въездная арка, и колонны, и декоративная лепнина. А самая узнаваемая деталь дома – та самая башенка. По одной из легенд, она вообще не входила в смету проекта, говорили, что архитектор возвел ее на собственные средства, а затем оборудовал внутри свою мастрескую.

Работы по восстановлению этого дома были крайне сложными. Фасад здания приводили в порядок около ста реставраторов. Они устранили трещины на стенах, восстановили кирпичную кладку и сложный лепной декор.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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