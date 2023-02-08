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08 февраля, 20:00

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"Мой район. Навигатор": отделочные работы идут на станции "Внуково" Солнцевской линии

"Мой район. Навигатор": отделочные работы идут на станции "Внуково" Солнцевской линии

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Станция "Внуково" Солнцевской линии метро будет выглядеть как настоящий авиамузей. Сейчас там идут архитектурно-отделочные работы. Чтобы станция напоминала фюзеляж самолета, в ее оформлении используют панели стального и темно-синего цветов.

Стены станции уже частично облицованы гранитом. Вскоре на них нанесут тематические рисунки, выполненные в технике цифровой печати. При выходе на платформу пассажиры увидят изображения самолетов, пролетающих над Россией, а также портрет легендарного авиаконструктора Андрея Туполева.

Подробнее – о строительстве станции в программе "Мой район. Навигатор".

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