08 февраля, 20:00Город
"Мой район. Навигатор": отделочные работы идут на станции "Внуково" Солнцевской линии
Станция "Внуково" Солнцевской линии метро будет выглядеть как настоящий авиамузей. Сейчас там идут архитектурно-отделочные работы. Чтобы станция напоминала фюзеляж самолета, в ее оформлении используют панели стального и темно-синего цветов.
Стены станции уже частично облицованы гранитом. Вскоре на них нанесут тематические рисунки, выполненные в технике цифровой печати. При выходе на платформу пассажиры увидят изображения самолетов, пролетающих над Россией, а также портрет легендарного авиаконструктора Андрея Туполева.
Подробнее – о строительстве станции в программе "Мой район. Навигатор".