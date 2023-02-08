"Мой район. Навигатор": в Москве реорганизовали часть промзоны Братцево

На территории бывшей промзоны Братцево завершили реорганизацию заброшенного в 90-е годы участка. Теперь это одно из самых современных и ярких мест в Головинском районе.

Там возвели семь жилых домов, в шесть из которых уже въехали жильцы. Также на территории заработали технопарк и торговая галерея с магазинами, кафе и ресторанами. Кроме того, в порядок привели Головинский канал с набережной.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".