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"Мой район. Навигатор": в Москве реорганизовали часть промзоны Братцево

"Мой район. Навигатор": в Москве реорганизовали часть промзоны Братцево

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На территории бывшей промзоны Братцево завершили реорганизацию заброшенного в 90-е годы участка. Теперь это одно из самых современных и ярких мест в Головинском районе.

Там возвели семь жилых домов, в шесть из которых уже въехали жильцы. Также на территории заработали технопарк и торговая галерея с магазинами, кафе и ресторанами. Кроме того, в порядок привели Головинский канал с набережной.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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