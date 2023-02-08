"Мой район. Навигатор": почти 300 новых вагонов "Москва-2020" выйдут в метро в 2023 году

В этом году на линиях столичного метро появятся еще около 300 новых вагонов "Москва-2020" российского производства. Каждый поезд может перевозить до 1,5 тысячи пассажиров. Такие составы комфортнее предыдущих моделей.

В "Москве-2020" есть климат-контроль с системой обеззараживания воздуха, а также USB-зарядки у каждого сиденья. Кроме того, в этих вагонах тише, чем в других моделях.

В ближайшие три года метро продолжат оснащать поездами нового поколения. За это время подземка получит еще 800 вагонов. Вскоре и эти составы улучшат: обновят внешний вид головного вагона, ход поездов станет еще тише.

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