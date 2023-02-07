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07 февраля, 22:55

Город

"Мой район. Навигатор": в Москве завершается реставрация ГКБ имени Давыдовского

"Мой район. Навигатор": в Москве завершается реставрация ГКБ имени Давыдовского

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В Москве подходит к концу реставрация городской клинической больницы имени Давыдрвского. Это старейший стационар столицы. Специалисты привели в порядок все пятнадцать корпусов, осталось доделать еще два и завершить сложную реставрацию главного здания больницы, которое является памятником архитектуры.

Работы планируется закончить уже в этом году. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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