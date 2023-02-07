07 февраля, 22:55Город
"Мой район. Навигатор": в Москве завершается реставрация ГКБ имени Давыдовского
В Москве подходит к концу реставрация городской клинической больницы имени Давыдрвского. Это старейший стационар столицы. Специалисты привели в порядок все пятнадцать корпусов, осталось доделать еще два и завершить сложную реставрацию главного здания больницы, которое является памятником архитектуры.
Работы планируется закончить уже в этом году. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор