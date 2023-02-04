"Мой район. Навигатор": на карте столицы появился еще один отреставрированный особняк

На карте столицы появился еще один отреставрированный особняк. Это построенный на рубеже векой доходный дом почетной гражданки Натальи Тюляевой. Он располагается на улице Забелина, которая и тогда и сейчас – центр притяжения в историческом районе Москвы. Обновленные фасады мятного цвета выполнены в стиле эклектики с мотивами модерна.

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