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Культура

"Мой район. Навигатор": на карте столицы появился еще один отреставрированный особняк

"Мой район. Навигатор": на карте столицы появился еще один отреставрированный особняк

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На карте столицы появился еще один отреставрированный особняк. Это построенный на рубеже векой доходный дом почетной гражданки Натальи Тюляевой. Он располагается на улице Забелина, которая и тогда и сейчас – центр притяжения в историческом районе Москвы. Обновленные фасады мятного цвета выполнены в стиле эклектики с мотивами модерна.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

Программа: Мой район. Навигатор
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